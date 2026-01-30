डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्श को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का चेयरमैन किया नामित

बाजार

बाजार में ज्यादा हलचल की उम्मीद नहीं

55 साल के केविन वार्श पहले भी फेड से जुड़े रह चुके हैं और वॉल स्ट्रीट में उनकी अच्छी साख मानी जाती है। जानकारों का मानना है कि उनकी नियुक्ति से बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं होगी। निवेशकों को भरोसा है कि वार्श पूरी तरह राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि वह शॉर्ट टर्म में आक्रामक फैसले नहीं लेंगे और लंबी अवधि में संतुलित नीति अपनाने की कोशिश करेंगे।