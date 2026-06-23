डोमिनोज ने जो जॉर्डन को बनाया नया CEO, रसेल वीनर की जगह लेंगे

घोषणा के बाद शेयर 1.8 फीसदी गिरे

डोमिनोज की पहुंच बहुत बड़ी है। दुनिया के 90 से भी ज्यादा बाजारों में इसके 22,300 से ज्यादा स्टोर्स हैं और मार्च तक कंपनी ने 20.4 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) की बिक्री की है।

हालांकि, जो जॉर्डन को CEO बनाए जाने की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर करीब 1.8 फीसदी गिर गए। यह दिखाता है कि निवेशकों को फास्ट-फूड के इस बाजार में कंपनी के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता है।