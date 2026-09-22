1 अरब डॉलर की लिक्विडेशन से क्रिप्टोकरेंसी बाजार में हलचल

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मंगलवार (22 सितंबर) को खूब हलचल दिख रही है। डॉजकॉइन 10 सेंट (करीब 9.5 रुपये) के आंकड़े को पार कर 15 फीसदी से ज्यादा उछल गया। दूसरी तरफ, बिटकॉइन भी 5 फीसदी की बढ़त के साथ 85,600 डॉलर (करीब 81 लाख रुपये) के ऊपर बना रहा।

इस तेजी की मुख्य वजह एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) से ज्यादा की क्रिप्टो पोजीशंस का लिक्विडेट होना रहा। इसमें से 84.40 करोड़ डॉलर (करीब 8,000 करोड़ रुपये) की पोजीशंस तो शॉर्ट सेलर्स की थीं।