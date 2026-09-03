अचानक कोई बड़ा खर्च आने पर परेशानी और बढ़ जाती है

EMI में चली जाती है सैलरी? बचत बढ़ाने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:11 am Sep 03, 202610:11 am

क्या है खबर?

आज के समय में कई लोगों की सैलरी का बड़ा हिस्सा हर महीने EMI चुकाने में चला जाता है। इसके बाद घर का किराया, राशन, बिजली-पानी के बिल और दूसरी जरूरी जरूरतों का खर्च निकलता है। ऐसे में महीने के आखिर में बचत के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अचानक कोई बड़ा खर्च आने पर परेशानी और बढ़ जाती है और लोग क्रेडिट कार्ड या नए कर्ज का सहारा लेने लगते हैं।