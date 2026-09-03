EMI में चली जाती है सैलरी? बचत बढ़ाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
आज के समय में कई लोगों की सैलरी का बड़ा हिस्सा हर महीने EMI चुकाने में चला जाता है। इसके बाद घर का किराया, राशन, बिजली-पानी के बिल और दूसरी जरूरी जरूरतों का खर्च निकलता है। ऐसे में महीने के आखिर में बचत के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अचानक कोई बड़ा खर्च आने पर परेशानी और बढ़ जाती है और लोग क्रेडिट कार्ड या नए कर्ज का सहारा लेने लगते हैं।
#1
पहले महंगे कर्ज को चुकाएं
सबसे पहले अपनी सभी EMI, क्रेडिट कार्ड का बकाया और महीने के जरूरी खर्च लिखें। इसके बाद देखें कि किस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है।
महंगे क्रेडिट कार्ड कर्ज और पर्सनल लोन को प्राथमिकता दें। बचे हुए पैसे को सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज में लगाएं और बाकी कर्ज की किस्त समय पर भरते रहें।
इस तरह धीरे-धीरे महंगा कर्ज कम किया जा सकता है और ब्याज का बोझ घटेगा।
#2
छोटी बचत से इमरजेंसी फंड बनाएं
कर्ज चुकाने के साथ थोड़ा इमरजेंसी फंड भी बनाते रहें।
शुरुआत में हर महीने 1,000 या 2,000 रुपये अलग रखना भी मददगार हो सकता है। इससे अचानक मेडिकल खर्च, घर की मरम्मत या दूसरी जरूरी जरूरत आने पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत कम होगी।
इसके अलावा, सैलरी बढ़ने, बोनस या टैक्स रिफंड से मिलने वाले पैसे का पूरा हिस्सा खर्च करने के बजाय कुछ रकम कर्ज चुकाने और बचत में लगाएं।
#3
पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया लोन न लें
पुराना कर्ज चुकाने के लिए बार-बार नया लोन लेने से बचें।
नया लोन लेकर EMI कम दिख सकती है, लेकिन लंबी अवधि में कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है। किसी लोन को समय से पहले चुकाने या रीफाइनेंस करने से पहले लेंडर की शर्तें और चार्ज जरूर जांचें।
RBI भी कर्ज लेने वालों को अपनी चुकाने की क्षमता देखने और कर्ज चुकाने के लिए बार-बार उधार लेने से बचने की सलाह देता है।