क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल? ये 5 छिपे चार्ज खाली कर सकते हैं आपकी जेब
क्या है खबर?
क्रेडिट कार्ड आज के समय में भुगतान का एक आसान और सुविधाजनक तरीका बन चुके हैं। इनकी मदद से लोग क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं, कैशबैक और रिवॉर्ड पा सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर खर्च को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हालांकि, कई लोग कार्ड से जुड़े शुल्क और नियमों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। क्रेडिट कार्ड के लाभ लेने के साथ-साथ उससे जुड़े खर्चों और शर्तों की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है।
#1
सालाना फीस और ब्याज बढ़ा सकते हैं खर्च
कई क्रेडिट कार्ड आकर्षक ऑफर और रिवॉर्ड के साथ आते हैं, लेकिन उनकी सालाना फीस और शर्तों को समझना जरूरी होता है। कुछ कार्ड तय खर्च पूरा करने पर ही फीस माफ करते हैं। वहीं, समय पर पूरा बकाया नहीं चुकाने पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। कई लोग केवल न्यूनतम भुगतान करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे कर्ज लगातार बढ़ सकता है और बाद में बड़ी वित्तीय परेशानी खड़ी हो सकती है।
#2
देरी और विदेशी भुगतान पर लग सकते हैं अतिरिक्त शुल्क
क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर जमा नहीं करने पर लेट फीस लग सकती है और क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, विदेशी वेबसाइटों या अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए भुगतान करने पर फॉरेक्स मार्कअप शुल्क भी देना पड़ सकता है। कई बार यह शुल्क खरीदारी के समय दिखाई नहीं देता और बाद में स्टेटमेंट में जुड़कर सामने आता है। इसलिए भुगतान और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से जुड़े नियमों को पहले से समझना फायदेमंद रहता है।
#3
कैश निकासी और रिवॉर्ड नियमों को समझना जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड से एटीएम से नकदी निकालना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस पर अलग शुल्क और तुरंत ब्याज लगना शुरू हो जाता है। वहीं, रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक योजनाओं की वास्तविक कीमत भी उनके नियमों पर निर्भर करती है। कुछ पॉइंट्स की अवधि सीमित होती है या उनका उपयोग सीमित जगहों पर ही किया जा सकता है। इसलिए कार्ड चुनते समय केवल ऑफर नहीं, बल्कि उसकी पूरी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए।