क्रेडिट कार्ड आज के समय में भुगतान का एक आसान और सुविधाजनक तरीका बन चुके हैं

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल? ये 5 छिपे चार्ज खाली कर सकते हैं आपकी जेब

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:57 pm Jun 09, 202612:57 pm

क्या है खबर?

क्रेडिट कार्ड आज के समय में भुगतान का एक आसान और सुविधाजनक तरीका बन चुके हैं। इनकी मदद से लोग क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं, कैशबैक और रिवॉर्ड पा सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर खर्च को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हालांकि, कई लोग कार्ड से जुड़े शुल्क और नियमों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। क्रेडिट कार्ड के लाभ लेने के साथ-साथ उससे जुड़े खर्चों और शर्तों की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है।