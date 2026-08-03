डिक्सन के पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर 4 फीसदी गिरे

कंपनी के EBITDA कमाई में भी शानदार बढ़त दर्ज की गई। यह सालाना आधार पर 105 फीसदी बढ़कर 991 करोड़ रुपये हो गया। दूसरी तरफ, टैक्स से पहले का मुनाफा (PBT) 137 फीसदी बढ़कर 869 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 498 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह पिछले साल के 15.93 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के मुकाबले काफी बड़ा उछाल है।

इसके अलावा, कंपनी ने एक रणनीतिक कदम उठाते हुए अपने लाइटिंग बिजनेस को सिग्निफाई इनोवेशंस इंडिया के साथ एक संयुक्त उद्यम में ट्रांसफर कर दिया है।

इस सौदे से कंपनी को करीब 47 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। इसके साथ ही, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 10 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। हालांकि, इस लाभांश पर शेयरधारकों की मुहर लगना अभी बाकी है।