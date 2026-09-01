IIT मद्रास के पूर्व छात्र की बनाई कंपनी ने बनाया सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला रोबोट

कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई यह पहल आज 15 करोड़ रुपये की कंपनी बन चुकी है। कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार 'होमो SEP' नाम का एक रोबोट है। यह रोबोट ऐसे टैंकों को साफ करता है, जिससे लोगों को अपनी जान या सेहत दांव पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

सोलिनास इंटीग्रिटी अब केवल टैंक ही नहीं, बल्कि पाइपलाइनों और सीवरों की सफाई के लिए भी रोबोटिक सॉल्यूशन तैयार कर रही है।

दिव्यांशु कुमार की इस मेहनत के दम पर उन्हें 2025 में फोर्ब्स इंडिया की '30 अंडर 30' सूची में शामिल किया गया है। यह दिखाता है कि तकनीक की मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।