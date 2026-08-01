डिविस लैबोरेटरीज ने पहली तिमाही में मुनाफा और राजस्व ने तोड़े अनुमान

डिविस लैबोरेटरीज की पहली तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 902 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65.6 फीसदी ज्यादा है।

इसी तरह, कंपनी का कुल राजस्व भी करीब 28 फीसदी बढ़कर 3,080 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। दोनों ही आंकड़े विश्लेषकों के अनुमानों से कहीं बेहतर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी की रफ्तार इस साल बहुत मजबूत है।