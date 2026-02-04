डिज्नी ने जोश डी'अमारो को अपना नया CEO किया नियुक्त

वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अपने मनोरंजन पार्क कारोबार के प्रमुख जोश डी'अमारो को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उन्होंने बॉब आइगर की जगह ली है, जो लंबे समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब डिज्नी ऑनलाइन मनोरंजन, फिल्मों और पार्क कारोबार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि डी'अमारो के अनुभव से कारोबार को स्थिर दिशा मिलेगी।

कमान 18 मार्च से संभालेंगे कंपनी की कमान डी'अमारो इसी साल 18 मार्च से आधिकारिक रूप से वॉल्ट डिज्नी के CEO का पद संभालेंगे। वह पिछले 28 वर्षों से डिज्नी से जुड़े हुए हैं और अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अभी तक वह डिज्नी के मनोरंजन पार्क और अनुभव विभाग के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में यह विभाग लगातार मुनाफा देता रहा है। इसी भरोसे के कारण कंपनी ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है।

मनोरंजन पार्क मनोरंजन पार्क बना सबसे मजबूत सहारा डी'अमारो जिस विभाग को संभाल रहे थे, वही बीते लंबे समय से डिज्नी की सबसे मजबूत कमाई का जरिया रहा है। दुनियाभर में कंपनी के 12 मनोरंजन पार्क और 54 रिजॉर्ट हैं। पिछले साल इस कारोबार से भारी आमदनी हुई। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे कराए और पार्कों में नई योजनाएं शुरू की हैं। कंपनी मानती है कि उनकी समझ से भविष्य में भी पार्क और पर्यटन कारोबार मजबूत बना रहेगा।

