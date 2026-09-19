डिज्नी ने करनदीप आनंद को बनाया कंपनी का नया CTO
बिज़नेस
डिज्नी ने करनदीप आनंद को कंपनी का नया मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) बनाया है। कंपनी का मकसद अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करना है।
आनंद के पास कैरेक्टर डॉट AI का नेतृत्व करने का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक में भी काम किया है, जहां वे विज्ञापनों और बिजनेस प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष थे। इस तरह उन्हें बड़ी टेक कंपनियों की रणनीति की अच्छी जानकारी है।
अब गेमिंग की ओर बढ़ रहा डिज्नी प्लस
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जोश डी'अमारो की अगुवाई में डिज्नी टेक्नोलॉजी पर दोगुना जोर दे रही है। अब कंपनी केवल फिल्मों और टीवी शो तक ही सीमित नहीं रहना चाहती।
उसकी योजना डिज्नी प्लस को गेमिंग और दूसरे अनुभव देने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर भी विकसित करने की है, न कि केवल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में।