डिज्नी ने करनदीप आनंद को बनाया कंपनी का नया CTO

डिज्नी ने करनदीप आनंद को कंपनी का नया मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) बनाया है। कंपनी का मकसद अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करना है।

आनंद के पास कैरेक्टर डॉट AI का नेतृत्व करने का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक में भी काम किया है, जहां वे विज्ञापनों और बिजनेस प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष थे। इस तरह उन्हें बड़ी टेक कंपनियों की रणनीति की अच्छी जानकारी है।