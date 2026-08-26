गिफ्ट सिटी का सिंगापुर-दुबई से वित्तीय सौदे खींचने का लक्ष्य

गिफ्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक दीपेश शाह ने भारतीय संस्थाओं से अपील की है कि वे इस बात का आकलन करें कि क्या वे गतिविधियां, जो अभी सिंगापुर, दुबई, मॉरीशस और दूसरे वित्तीय केंद्रों के जरिए की जाती हैं, उन्हें गिफ्ट सिटी के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, ऐसा करने से भारत के वित्तीय क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा।

गिफ्ट सिटी पहले से ही भारत के बाहरी वाणिज्यिक कर्ज का 70 प्रतिशत संभाल रही है। साथ ही, इसने 40 अरब डॉलर (करीब 3,800 अरब रुपये) का फंड इकोसिस्टम भी तैयार कर लिया है।

अधिकारियों का मानना है कि अब अगला कदम रिस्क मैनेजमेंट, डाटा, जटिल वित्तीय उत्पादों और तकनीक जैसे क्षेत्रों में और गहरी विशेषज्ञता हासिल करना है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में गिफ्ट सिटी में हुई एक विमान खरीद का सौदा एक बेहतरीन उदाहरण है। इस सौदे में गिफ्ट सिटी की ही एक कंपनी शामिल थी, जिसे गिफ्ट-आधारित बैंक से फाइनेंस मिला, वहीं की एक फर्म से कानूनी सलाह मिली और सेंटर के भीतर से ही ट्रस्टी सेवाएं भी मुहैया कराई गईं।