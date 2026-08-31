SBI के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा भी बन सकते हैं HDFC बैंक के नए CEO

HDFC बैंक में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा को बैंक का अगला प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया जा सकता है।

दरअसल, मौजूदा MD और CEO शशिधर जगदीशन का कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा है। कुछ महीने पहले ही खारा ने इसी बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ऐसे में उनकी इस संभावित वापसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है।