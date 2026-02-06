जनवरी में डिजिटल गोल्ड की बिक्री बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए सोना खरीदने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पेटीएम , फोनपे, गूगल पे और अमेजन पे जैसे UPI प्लेटफॉर्म पर लोग अब डिजिटल गोल्ड को आसान निवेश विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। महंगे दामों के बावजूद जनवरी में डिजिटल गोल्ड की खरीदारी करीब 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लोगों का भरोसा सोने पर बना हुआ है, जिससे डिजिटल गोल्ड की मांग मजबूत है।

खरीदारी जनवरी में UPI से रिकॉर्ड खरीदारी NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी, 2026 में UPI के जरिए डिजिटल गोल्ड की खरीदारी 3,926 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस दौरान करीब 21.9 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए। कुल डिजिटल गोल्ड खरीदारी का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा UPI से हुआ। अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 2,290 करोड़ रुपये था, लेकिन SEBI की चेतावनी के बाद नवंबर में इसमें गिरावट आई। इसके बावजूद दिसंबर और जनवरी में मांग फिर से तेज होती नजर आ रही है।

वजह क्यों पसंद कर रहे हैं लोग डिजिटल गोल्ड? डिजिटल गोल्ड की लोकप्रियता बढ़ने की कई वजहें हैं। इसमें लोग बहुत छोटी रकम से भी सोना खरीद सकते हैं, जिससे आम निवेशक को सुविधा मिलती है। इसे खरीदना, बेचना और ट्रैक करना आसान है। लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश में बदल सकते हैं। इसके अलावा, घर पर सोना रखने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि गोल्ड सुरक्षित संस्थाओं के पास स्टोर किया जाता है।

