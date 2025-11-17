IT सेक्टर में निचले-स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति कमजोर पड़ गई है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

IT सेक्टर में निचले-स्तर के कर्मचारियों की मांग में गिरावट, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में तेजी के कारण देश में IT सेक्टर में निचले स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति में 20-25 फीसदी की गिरावट आई है। इससे भर्ती पैटर्न में बदलाव आ रहा है। इससे कार्यबल का संरचनात्मक ढांचा बदल गया है, जो पिरामिड से बदलकर हीरे जैसे आकार का हो गया है। रिपोर्ट कहा है कि दोहराव वाले ज्यादातर कार्य ऑटोमैटिक कर दिए जाने के कारण कंपनियों में एंट्री-लेबल कर्मचारियों की नियुक्ति धीमी हो गई है।