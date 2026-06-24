अडाणी के निवेश प्लान से चमका डायमंड पावर का शेयर

अडाणी के बड़े निवेश प्लान से चमका डायमंड पावर का शेयर, दर्ज हुई 2 प्रतिशत तेजी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:52 pm Jun 24, 202602:52 pm

क्या है खबर?

अडाणी समूह की ओर से बिजली कारोबार में बड़े निवेश की घोषणा के बाद 24 जून को डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 2 प्रतिशत बढ़कर 205.98 रुपये तक पहुंच गया। निवेशकों को उम्मीद है कि अडाणी समूह के बड़े विस्तार कार्यक्रम का फायदा डायमंड पावर को भी मिल सकता है, क्योंकि यह कंपनी समूह को केबल और ट्रांसमिशन से जुड़े उपकरणों की आपूर्ति करती रही है।