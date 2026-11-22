परनोड रिकाडर्स को पछाड़ डियाजियो बनी भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
डियाजियो हाल ही में राजस्व के मामले में भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनी बन गई है, जिसने परनोड रिकाडर्स को पीछे छोड़ दिया है।
कंपनी की भारतीय शाखा यूनाइटेड स्पिरिट्स ने बीते वित्तीय वर्ष में 27,816 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया। यह पिछले साल से 4.38 फीसदी ज्यादा है।
राजस्व में 13.6 फीसदी की गिरावट
अपनी इंपीरियल ब्लू का कारोबार बेचने के बाद परनोड रिकाडर्स की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। इससे कंपनी का परिचालन राजस्व 13.6 फीसदी घटकर 23,701.27 करोड़ रुपये पर आ गया। हालांकि, कुछ असाधारण लाभों की वजह से कंपनी का मुनाफा वास्तव में बढ़ गया है।
इस बीच, भारतीय कंपनी रेडिको खेतान 22.7 फीसदी की बड़ी आय वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पूरा उद्योग अब प्रीमियम ड्रिंक्स की तरफ बढ़ता दिख रहा है क्योंकि ब्रांड आगे रहने के लिए नई-नई रणनीतियां अपना रहे हैं।