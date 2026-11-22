अपनी इंपीरियल ब्लू का कारोबार बेचने के बाद परनोड रिकाडर्स की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। इससे कंपनी का परिचालन राजस्व 13.6 फीसदी घटकर 23,701.27 करोड़ रुपये पर आ गया। हालांकि, कुछ असाधारण लाभों की वजह से कंपनी का मुनाफा वास्तव में बढ़ गया है।

इस बीच, भारतीय कंपनी रेडिको खेतान 22.7 फीसदी की बड़ी आय वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पूरा उद्योग अब प्रीमियम ड्रिंक्स की तरफ बढ़ता दिख रहा है क्योंकि ब्रांड आगे रहने के लिए नई-नई रणनीतियां अपना रहे हैं।