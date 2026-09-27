भारत का पहला 100 फीसदी ग्रीन एनर्जी पोर्ट बना धामरा

ओडिशा का धामरा बंदरगाह भारत का पहला बड़ा निजी मल्टी-कार्गो बंदरगाह बन गया है, जो 100 फीसदी रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा।

यह अडाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) की लंबी अवधि की नेट-जीरो रणनीति के तहत उठाया गया है और यह बदलाव अगस्त तक पूरी तरह लागू हो गया। बंदरगाह अब हर साल 108 गीगावाट-घंटे से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, जिससे खरीदी गई बिजली से जुड़े उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।