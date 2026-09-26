डियोन एनर्जी ला रही 95.80 करोड़ रुपये का IPO, दाखिल किया आवेदन

2020 में शुरू हुई डियोन ने अभी तक सिरेमिक्स और फार्मा जैसे अलग-अलग उद्योगों में 321.53 मेगावाट DC क्षमता वाले 126 सोलर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं।

पिछले साल कंपनी का राजस्व 298.54 करोड़ रुपये था, जो इस साल बढ़कर 456.28 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इन शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट कराने का प्रस्ताव है।

इस IPO का प्रबंधन वैल्मीकि लीला कैपिटल कर रही है। यह कदम डियोन एनर्जी को केवल सोलर प्रोजेक्ट बनाने से आगे बढ़कर खुद बिजली पैदा करने वाली कंपनी बनाने में मदद करेगा।