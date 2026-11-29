भले ही केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा और उनके हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन इसके बावजूद भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।

कुछ अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2028 तक यह देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3 फीसदी तक पहुंच सकता है।

CPC में देरी करने से केवल बकाया (एरियर्स) ही बढ़ेगा, इसलिए किसी भी हाल में इसका वित्तीय असर जल्द ही देखने को मिलेगा।