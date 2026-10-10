RBI की सख्ती का शेयर बाजार में दिखा असर, 8 सप्ताह बाद थमी गिरावट

मिडकैप शेयरों में स्थिरता बनी रही, जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा बढने वाले शेयरों में से एक था, वहीं फिजिक्सवाला ने स्मॉलकैप शेयरों को 0.5 फीसदी ऊपर ले जाने में मदद की।

पूंजी बाजार और निजी बैंक सेक्टर में 2 फीसदी की अच्छी तेजी दर्ज की गई, जबकि रियल्टी और मेटल के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा गिर गए।

विदेशी निवेशकों ने करीब 30,294 करोड़ रुपये की भारी बिकवाली की, लेकिन इसके उलट घरेलू निवेशकों ने 30,313 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

फिर भी, BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 1.64 लाख करोड़ रुपये घट गया। इसके साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होकर 96.73 पर बंद हुआ।