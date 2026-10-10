RBI की सख्ती का शेयर बाजार में दिखा असर, 8 सप्ताह बाद थमी गिरावट
9 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में आखिरकार तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 562.63 अंक या 0.78 फीसदी चढकर 72472.33 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी50 ने भी 98.5 अंक या 0.43 फीसदी की बढत के साथ 22520.45 का स्तर छुआ।
यह बढत तब दिखी, जब विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे थे और कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची बनी हुई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ब्याज दरें बढ़ाकर 5.5 फीसदी कर दी थीं, जिसका असर भी बाजार पर साफ दिखा।
घरेलू खरीदारियों ने कम किया विदेशी बिकवाली का असर
मिडकैप शेयरों में स्थिरता बनी रही, जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा बढने वाले शेयरों में से एक था, वहीं फिजिक्सवाला ने स्मॉलकैप शेयरों को 0.5 फीसदी ऊपर ले जाने में मदद की।
पूंजी बाजार और निजी बैंक सेक्टर में 2 फीसदी की अच्छी तेजी दर्ज की गई, जबकि रियल्टी और मेटल के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा गिर गए।
विदेशी निवेशकों ने करीब 30,294 करोड़ रुपये की भारी बिकवाली की, लेकिन इसके उलट घरेलू निवेशकों ने 30,313 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
फिर भी, BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 1.64 लाख करोड़ रुपये घट गया। इसके साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होकर 96.73 पर बंद हुआ।