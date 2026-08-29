टेमासेक ने सिंगापुर एयरलाइंस के एयर इंडिया में निवेश का किया समर्थन

टेमासेक सिंगापुर में पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की संयुक्त प्रमुख जूलियट टीओ बताती हैं कि यह निवेश SIA की लंबी अवधि की योजना में बिल्कुल फिट बैठता है।

उनका कहना है कि भले ही इसमें विलय से जुड़ी मुश्किल चुनौतियां हों या फिर हवाई क्षेत्र में रुकावटें या ईंधन की कीमतों में अचानक उछाल जैसी अप्रत्याशित समस्याएं सामने आएं, फिर भी यह निवेश सही है।

बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में एयर इंडिया और उसकी बजट एयरलाइन शाखा को कुल 2.33 अरब डॉलर (करीब 220 अरब रुपये) का घाटा हुआ था। इससे SIA के मुनाफे पर भी असर पड़ा था।

इसके बावजूद, SIA का कहना है कि वह एयर इंडिया की भविष्य की योजनाओं के साथ अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए नई फंडिंग के अनुरोधों की सावधानी से समीक्षा करेगा।