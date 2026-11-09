सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के बावजूद निवेशकों की जेब में आए 2.6 लाख करोड़ रुपये

इस साल दिवाली के खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 28.62 अंक गिरकर 80,999.40 पर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स की लगातार 7 दिनों की बढ़त पर ब्रेक लग गया। निफ्टी भी 43.95 अंक फिसलकर 24,986.40 पर पहुंच गया।

हालांकि, इस मामूली गिरावट के बावजूद निवेशकों की संपत्ति में 2.6 लाख करोड़ रुपये का उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार मूल्यांकन 5.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।