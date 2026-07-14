चीनी शेयर बाजार 3 माह के निचले स्तर पर पहुंचे
चीनी शेयर मंगलवार (14 जुलाई) को 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए। हालांकि, जून के ट्रेड आंकड़े उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत थे, फिर भी निवेशक बढ़ती आर्थिक सुस्ती और मध्य पूर्व के तनावों को लेकर चिंतित हैं।
CSI 300, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स सभी में गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार की मौजूदा सतर्कता को दिखाता है।
GDP रिपोर्ट का इंतजार
बुधवार को आने वाली चीन की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। अनुमान है कि पिछली तिमाही के 5 फीसदी के मुकाबले इस बार विकास दर घटकर 4.5 फीसदी रह सकती है।
अमेरिका के ईरान पर हमले जैसे वैश्विक तनाव और चांगक्सिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज (CXMT) के आने वाले बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की वजह से भी बाजार में हलचल मची हुई है। जहां टेक शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं तेल की कीमतें बढ़ने से ऊर्जा शेयरों में उछाल आया है। फिलहाल, निवेशक सुरक्षित रास्ता अपना रहे हैं और स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।