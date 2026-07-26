AI के कारण अमेरिका में गई 1.4 लाख टेक कर्मचारियों की नौकरी

एक तरफ जहां हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर, टेक दिग्गज AI में रिकॉर्ड तोड़ निवेश कर रहे हैं।

अमेजन, अल्फाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इस साल करीब 725 अरब डॉलर (करीब 69,000 अरब रुपये) निवेश करने का अनुमान है, जिसका बड़ा हिस्सा AI सेवाओं के लिए डाटा सेंटर बनाने में खर्च होगा। ओरेकल भी अपने ग्राहकों के लिए क्लाउड सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगभग 70 अरब डॉलर (करीब 6,600 अरब रुपये) खर्च करने की तैयारी में है।

यह साफ दिखाता है कि कंपनियां भले ही कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं, लेकिन भविष्य के विकास के लिए AI पर दोगुना जोर दे रही हैं।