मानसून की मार के बावजूद बेस्ट एग्रोलाइफ का मुनाफा 48 फीसदी बढ़ा

भले ही कंपनी की कुल आय पिछले साल के मुकाबले घटकर 408.57 करोड़ रुपये रह गई, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों पर लगाम कसी और परिचालन खर्चे 12 फीसदी कम कर दिए।

प्रबंध निदेशक विमल कुमार का कहना है कि पिछले 2 सालों से कंपनी ने अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और नए पेटेंटेड उत्पादों पर ध्यान दिया है।

इसी वजह से कंपनी का EBITDA 30 फीसदी बढ़ गया। यह दर्शाता है कि मुश्किल बाजार में भी कंपनी खुद को ढालने और अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत रखती है।