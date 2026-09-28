सेंसेक्स में 1,000 अंक की गिरावट ने चौंकाया, इस साल में 15 फीसदी की गिरावट
सोमवार (28 सितंबर) को सेंसेक्स में 1,000 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि भारत की GDP ने पिछली तिमाही में 7.8 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की थी, जिसने उम्मीदों को भी पार कर लिया था। हालांकि, इस साल बाजार का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। सेंसेक्स में लगभग 15 फीसदी और निफ्टी में करीब 13 फीसदी की गिरावट देखी गई है।
विदेशी निवेशकों ने की बिकवाली
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक स्तर पर जारी तनाव भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत अपनी तेल की ज्यादातर जरूरतें आयात से ही पूरी करता है।
इसके साथ ही रुपया भी लगातार दबाव में है और महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसी बीच, सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 17,131 करोड़ रुपये की निकासी की है। हालांकि, उन्होंने नई लिस्टिंग वाले शेयरों में निवेश भी किया है।