सेंसेक्स में 1,000 अंक की गिरावट ने चौंकाया, इस साल में 15 फीसदी की गिरावट

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक स्तर पर जारी तनाव भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत अपनी तेल की ज्यादातर जरूरतें आयात से ही पूरी करता है।

इसके साथ ही रुपया भी लगातार दबाव में है और महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसी बीच, सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 17,131 करोड़ रुपये की निकासी की है। हालांकि, उन्होंने नई लिस्टिंग वाले शेयरों में निवेश भी किया है।