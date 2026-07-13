SK हाईनिक्स के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट, अमेरिका में मिली जबरदस्त बढ़त

विश्लेषक बता रहे हैं कि निवेशक अपना मुनाफा लेकर ट्रेड्स खत्म कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल स्ट्रीट में कंपनी को लेकर जो भी बातें चल रही थीं, उनका असर कीमतों पर पहले ही दिख चुका था।

SK हाईनिक्स के अमेरिकी शेयरों का भाव उसके कोरियाई शेयरों की तुलना में लगभग 15 फीसदी अधिक था। इस गिरावट का असर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी पड़ा और उसके शेयर भी नीचे आए।

इसके चलते कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4.5 फीसदी से ज्यादा गिर गया, जो अब जून में अपने उच्चतम स्तर से 24 फीसदी नीचे पहुंच गया है। खास बात यह है कि यह गिरावट तब देखने को मिली है, जब SK हाईनिक्स के शेयरों ने पिछले एक साल में 700 फीसदी से ज्यादा का जबरदस्त प्रदर्शन किया है।