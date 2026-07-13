SK हाईनिक्स के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट, अमेरिका में मिली जबरदस्त बढ़त

SK हाईनिक्स के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट, अमेरिका में मिली जबरदस्त बढ़त
एनवीडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोसेसर के लिए मेमोरी चिप्स बनाने वाली जानी-मानी कंपनी SK हाईनिक्स के शेयरों में इस सोमवार को कोरियाई शेयर बाजार में 10 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। ये तब हुआ, जब कंपनी के अमेरिकी शेयरों ने हाल ही में वॉल स्ट्रीट पर 13 फीसदी की जबरदस्त बढ़त दर्ज की थी। दरअसल, कंपनी के हालिया आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) ने 26.5 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) जुटाए थे, जिसने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े विदेशी IPO का नया रिकॉर्ड कायम किया है।
मुनाफावसूली से कोस्पी में आई गिरावट
विश्लेषक बता रहे हैं कि निवेशक अपना मुनाफा लेकर ट्रेड्स खत्म कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल स्ट्रीट में कंपनी को लेकर जो भी बातें चल रही थीं, उनका असर कीमतों पर पहले ही दिख चुका था।
SK हाईनिक्स के अमेरिकी शेयरों का भाव उसके कोरियाई शेयरों की तुलना में लगभग 15 फीसदी अधिक था। इस गिरावट का असर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी पड़ा और उसके शेयर भी नीचे आए।
इसके चलते कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4.5 फीसदी से ज्यादा गिर गया, जो अब जून में अपने उच्चतम स्तर से 24 फीसदी नीचे पहुंच गया है। खास बात यह है कि यह गिरावट तब देखने को मिली है, जब SK हाईनिक्स के शेयरों ने पिछले एक साल में 700 फीसदी से ज्यादा का जबरदस्त प्रदर्शन किया है।