डेसेंट्रो बनी PSP लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय पेमेंट एग्रीगेटर बिज़नेस May 28, 2026

बेंगलुरु की फिनटेक स्टार्टअप डेसेंट्रो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। कंपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय पेमेंट एग्रीगेटर बन गई है।

अब डेसेंट्रो को भारत के ग्लोबल फाइनेंस हब, गिफ्ट सिटी से अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेवाएं चलाने की मंजूरी मिल गई है।

इसके साथ, कंपनी मल्टी-करेंसी अकाउंट्स, अंतरराष्ट्रीय कलेक्शन, एस्क्रो सेवाएं और आसान भुगतान निपटान जैसी सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार है।