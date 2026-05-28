डेसेंट्रो बनी PSP लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय पेमेंट एग्रीगेटर
बेंगलुरु की फिनटेक स्टार्टअप डेसेंट्रो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। कंपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय पेमेंट एग्रीगेटर बन गई है।
अब डेसेंट्रो को भारत के ग्लोबल फाइनेंस हब, गिफ्ट सिटी से अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेवाएं चलाने की मंजूरी मिल गई है।
इसके साथ, कंपनी मल्टी-करेंसी अकाउंट्स, अंतरराष्ट्रीय कलेक्शन, एस्क्रो सेवाएं और आसान भुगतान निपटान जैसी सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4 सेवाएं लॉन्च करने और टीम बढ़ाने की तैयारी
डेसेंट्रो अपनी 5 बड़ी सेवाओं को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें मर्चेंट एक्विजिशन, वर्चुअल अकाउंट, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर और एस्क्रो सॉल्यूशंस शामिल हैं।
इन सेवाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कंपनी बिजनेस डेवलपमेंट और बैंकिंग पार्टनरशिप से जुड़े क्षेत्रों में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। इन सभी सेवाओं का IFSCA और निर्धारित बैंकों के नियमों के तहत संचालन किया जाएगा।