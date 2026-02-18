नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए दूरसंचार विभाग ने किया हस्तक्षेप, अडाणी एयरपोर्ट को चेताया

नियम

विभाग ने दिया इस नियम का हवाला

अडाणी एयरपोर्ट को लिखे पत्र में DoT ने कहा कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत NMIA एक सार्वजनिक निकाय है, इसलिए उसे दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए। कंपनियों ने आरोप लगाया है कि हवाई अड्डा संचालक ने उनसे अधिक शुल्क पर स्वयं के विशेष इन-बिल्डिंग दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कहा था। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने मुद्दे को हल करने के लिए दूरसंचार नियामक के हस्तक्षेप की मांग की थी।