डेलॉयट इंडिया की हालिया रिपोर्ट बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके होने वाले साइबर हमलों में 1,200 फीसदी से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके सामने पुराने तरीके की बीमा नीतियां अब काम नहीं आ पा रही हैं।

रिपोर्ट में भारतीय बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वे अब रियल-टाइम, AI पर आधारित सिस्टम अपनाएं। ये सिस्टम लाइव खतरों के डाटा और लोगों के व्यवहार के पैटर्न का इस्तेमाल करके जोखिमों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और प्रीमियम की सही कीमत तय कर सकते हैं।