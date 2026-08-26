माइकल डेल ने AI मेडिकल कैंपस बनाने के लिए दिया करीब 7,000 करोड़ रुपये का दान

माइकल डेल ने AI मेडिकल कैंपस बनाने के लिए दिया करीब 7,000 करोड़ रुपये का दान
माइकल डेल ने 1984 में यूटी ऑस्टिन के एक डॉर्म रूम से अपनी कंपनी शुरू की थी। अब उन्होंने और उनकी पत्नी सुसान ने मिलकर ऑस्टिन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर केंद्रित मेडिकल कैंपस बनाने के लिए 75 करोड़ डॉलर (करीब 7,100 करोड़ रुपये) देने की घोषणा की है।
इस दान के साथ, यूटी ऑस्टिन के लिए उनका कुल योगदान एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) से ज्यादा हो गया है। यह अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी को दिए गए अब तक के सबसे बड़े परोपकारी उपहारों में से एक है।
इस नए कैंपस का मुख्य उद्देश्य AI का इस्तेमाल कर बीमारियों का जल्द पता लगाना और हर मरीज के लिए ज्यादा व्यक्तिगत इलाज विकसित करना है।
दान से स्कॉलरशिप और आवास की मिलेगी सुविधा
यह दान छात्रों को स्कॉलरशिप देगा, उनके लिए आवास की व्यवस्था करेगा और टेक्सास एडवांस्ड कंप्यूटिंग सेंटर को भी आर्थिक सहायता देगा।
एक दिलचस्प बात यह है कि डेल का 1984 के कॉलेज के दिनों वाला पुराना डॉर्म रूम अब 'डेल हाउस' के नाम से जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य ऑस्टिन को हेल्थ इनोवेशन का एक बड़ा केंद्र बनाना है, जिससे छात्रों को मेडिकल और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में ज्यादा मौके मिलें। यह नया अस्पताल 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है।