कोर्ट ने साफ कहा था कि SAP ने जो सेवाएं बंद की थीं, वह गलत था। उसके मुताबिक, SAP ने भारतीय कानून के तहत अपने करार को तोड़ा था।

इसके बावजूद, SAP यूरोपीय नियमों का पालन करता रहा। हालांकि, उसे जर्मनी और यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारियों से मंजूरी मिल गई, ताकि वह फिलहाल नायरा की मदद जारी रख सके।

इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी, 2027 को तय की गई है। अगर, इस बीच हालात बदलते हैं तो दोनों में से कोई भी पक्ष कोर्ट को नई जानकारी दे सकता है।