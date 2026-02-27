दीपिंदर गोयल की हेल्थ-टेक कंपनी टेंपल ने हासिल किया 490 करोड़ रुपये का निवेश

जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल की हेल्थ-टेक कंपनी टेंपल ने 5.4 करोड़ डॉलर (लगभग 490 करोड़ रुपये) का निवेश हासिल किया है। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का पोस्ट-मनी वैल्यूएशन लगभग 19 करोड़ डॉलर (लगभग 1,700 करोड़ रुपये) आंका गया है। यह टेंपल का पहला निवेश दौर है, जिसे फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड के रूप में पूरा किया गया है।

निवेशक संस्थापक मित्र और शुरुआती निवेशकों का साथ गोयल ने बताया कि इस राउंड में शामिल सभी निवेशक या तो उनके संस्थापक मित्र हैं या जोमैटो के शुरुआती निवेशक रहे हैं, जिन्होंने कंपनी के शुरुआती दौर में भी भरोसा दिखाया था। उन्होंने लिखा कि कई निवेशकों ने टेंपल में निवेश इसलिए किया क्योंकि वे कंपनी के विजन, टेक्नोलॉजी और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा करते हैं, भले ही प्रोडक्ट बाजार तक पहुंचे या नहीं। यह भरोसा कंपनी के लिए बड़ी रणनीतिक और भावनात्मक ताकत माना जा रहा है।

निवेश कर्मचारियों ने भी किया निवेश गोयल के मुताबिक, टेंपल के 30 से अधिक कर्मचारियों ने भी इसी वैल्यूएशन पर अपने निजी पैसे से निवेश किया है और किसी तरह की विशेष छूट नहीं ली है। गोयल ने इसे कंपनी के प्रति मजबूत विश्वास, प्रतिबद्धता और लंबे समय की सोच का संकेत बताया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों का यह कदम दिखाता है कि टीम अपने मिशन, प्रोडक्ट और भविष्य के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और आत्मविश्वासी है।

Advertisement

वियरेबल एलीट एथलीट्स के लिए बनेगा खास वियरेबल टेंपल एक ऐसा उन्नत वियरेबल डिवाइस तैयार कर रही है, जो एलीट परफॉर्मेंस एथलीट्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य फिटनेस, हेल्थ ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को नए और अधिक सटीक स्तर पर ले जाना है। गोयल ने कहा कि वह एक ड्रीम टीम बना रहे हैं और इच्छुक, फिटनेस-फोकस्ड लोगों को जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। कंपनी आने वाले समय में हेल्थ-टेक सेक्टर में बड़ी और प्रभावशाली भूमिका निभाने की तैयारी में है।

Advertisement