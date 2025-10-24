दीपिंदर गोयल ने इंसानी उम्र बढ़ाने पर शोध के लिए करोड़ों का फंड किया जारी

जोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल ने अपनी नई शोध योजना 'कंटिन्यू' के तहत 2.5 करोड़ डॉलर (लगभग 220 करोड़ रुपये) का फंड शुरू किया है। इस फंड का मकसद वैज्ञानिकों की मदद करना है, जो मानव उम्र बढ़ने के तरीके समझने का काम करते हैं। यह पैसा पूरी तरह से गोयल खुद देंगे। इस योजना का लक्ष्य दुनियाभर के शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे साधारण सवाल पूछें और उम्र बढ़ने के पुराने तरीकों को चुनौती दें।

उद्देश्य कंटिन्यू रिसर्च के उद्देश्य और दृष्टिकोण कंटिन्यू रिसर्च शोधकर्ताओं की मदद करेगा, ताकि वे ऐसे आसान सवाल खोज सकें जो उम्र बढ़ने से जुड़ी जटिल बातें चुनौती दें। गोयल का मानना है कि मानव शरीर एक सिस्टम की तरह है और इसमें कुछ खास बिंदु हैं। अगर इन बिंदुओं को समझकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो हमारी उम्र और जीवन शैली में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इस योजना का मकसद सिर्फ स्वस्थ रहने की क्षमता बढ़ाना है, मौत को रोकना नहीं।

शर्तें फंडिंग के प्रकार और शर्तें कंटिन्यू फंड 2 प्रकार की परियोजनाओं का समर्थन करेगा। मूनशॉट्स उच्च जोखिम वाले प्रारंभिक विचारों के लिए 50,000 से 2.50 लाख डॉलर (लगभग 40 लाख रुपये से 2.20 करोड़ रुपये) तक फंडिंग देगा। डीप डाइव्स शोधकर्ताओं को 3 साल तक परिकल्पनाओं को सत्यापित या अस्वीकृत करने के लिए 2.50 लाख से 20 लाख डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपये) तक का अनुदान प्रदान करेगा। सभी शोध परिणाम ओपन सोर्स होंगे और फंडिंग के लिए पूर्व प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होगी।