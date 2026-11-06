टेम्पल डिवाइस पर भिड़े दीपिंदर गोयल और द लिवर डॉक, क्या है पूरा विवाद?

गोयल ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि टेम्पल कोई धोखाधड़ी नहीं है।

उनके मुताबिक, इसके निर्माण पर करीब 3 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं, जिसमें 2 करोड़ डॉलर उन्होंने खुद लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कंपनी के पास 14 दिन में बिना वजह बताए पैसे वापस करने की सुविधा है।

गोयल का कहना है कि वह जल्दी पैसा कमाने के लिए अपनी वर्षों की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकते और उन्हें अपने विज्ञान पर भरोसा है।