दीपा ज्वेलर्स के शेयर 25 फीसदी बढ़त के साथ खुले, रेज ऑफ बिलीफ की सुस्त शुरुआत

दीपा ज्वेलर्स के शेयर 25 फीसदी बढ़त के साथ खुले, रेज ऑफ बिलीफ की सुस्त शुरुआत
दीपा ज्वेलर्स ने मंगलवार (8 सितंबर) को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की। कंपनी के शेयर अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कीमत से 25 फीसदी ऊपर चढ़ गए, लेकिन बाद में थोड़े नीचे आकर टिके। रेज ऑफ बिलीफ के शेयर सपाट खुले और थोड़ी देर के लिए नीचे गिरे भी, लेकिन बाद में थोड़ा संभल गए।
दोनों कंपनियों को लिस्टिंग से पहले खूब तवज्जो मिली थी, लेकिन पहले दिन इनका प्रदर्शन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहा।
दोनों IPO को मिला जबरदस्त सब्सक्रिप्शन
दीपा ज्वेलर्स का 460 करोड़ रुपये का IPO करीब 43 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें गैर-संस्थागत निवेशकों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और इसे 105.96 गुना सब्सक्राइब किया।
कंपनी इससे जुटाए पैसे का इस्तेमाल अपना स्टॉक बढ़ाने और कामकाज से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।
दूसरी तरफ, रेज ऑफ बिलीफ का IPO करीब 108 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें केवल खुदरा निवेशकों ने 195.87 गुना तक बोली लगाई। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2027 से 2029 के बीच नए सेंटर खोलने और अपना कारोबार बढ़ाने में करेगी।