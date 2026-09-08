दीपा ज्वेलर्स के शेयर 25 फीसदी बढ़त के साथ खुले, रेज ऑफ बिलीफ की सुस्त शुरुआत

दीपा ज्वेलर्स का 460 करोड़ रुपये का IPO करीब 43 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें गैर-संस्थागत निवेशकों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और इसे 105.96 गुना सब्सक्राइब किया।

कंपनी इससे जुटाए पैसे का इस्तेमाल अपना स्टॉक बढ़ाने और कामकाज से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।

दूसरी तरफ, रेज ऑफ बिलीफ का IPO करीब 108 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें केवल खुदरा निवेशकों ने 195.87 गुना तक बोली लगाई। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2027 से 2029 के बीच नए सेंटर खोलने और अपना कारोबार बढ़ाने में करेगी।