डीप टेक के विचारों को हकीकत में बदलने के बीच आ रही पूंजी की समस्या

स्टार्टअप के इन दिग्गजों ने अपनी फंडिंग जुटाने और कारोबार को बढ़ाने की रणनीतियों पर खुलकर बात की। ईप्लेन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और सह संस्थापक सत्य चक्रवर्ती ने सावधान किया कि अगर, कंपनी के पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल न हो तो आसान सीड मनी जोखिम भरी हो सकती है।

स्काईरूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक नागा भरत डाका ने बताया कि तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार रहना निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए बहुत जरूरी है। पिक्सेल के सह संस्थापक क्षितिज खंडेलवाल ने बताया कि स्पेस-टेक फंडिंग में रिकॉर्ड 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) मिलने के बाद उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग को कैसे बड़ा किया।

दूसरी तरफ, एथर एनर्जी के सह संस्थापक स्वप्निल जैन ने समझाया कि कंपनी के शेयर सार्वजनिक होने से निवेशकों के लिए सब कुछ और ज्यादा पारदर्शी हो गया, जिससे उनके भविष्य में भरोसा भी मजबूत हुआ।