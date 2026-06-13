ईरान से शांति वार्ता की उम्मीद से ऊपर चढ़े अमेरिकी बाजार  

ईरान से शांति वार्ता की उम्मीद से ऊपर चढ़े अमेरिकी बाजार
अमेरिकी शेयर बाजारों ने सप्ताह का अंत तेजी के साथ किया। सभी प्रमुख इंडेक्स लगभग 0.7 फीसदी ऊपर चढ़े। इससे निवेशकों का मनोबल बढ़ा और उनमें खासा उत्साह दिखा।
तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से जुड़ी उम्मीदों ने इस तेजी को और बढ़ा दिया। डाउ जोंस 350 से ज्यादा अंकों की छलांग लगाकर 51,202 पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 और नैस्डैक ने भी मामूली बढ़त दर्ज की।
स्पेस-X को मिली जबरदस्त शुरुआत
स्पेस-X की शेयर बाजार में पहली दिन की शुरुआत ने सबको हैरान कर दिया। इसके शेयर अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य से करीब 20 फीसदी ऊपर उछल गए, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग 2,100 अरब डॉलर (1.9 लाख अरब रुपये) तक जा पहुंचा।
इसके साथ ही, यह रातों-रात अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। फिर भी, बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों की अस्थिरता ने कुछ निवेशकों को सतर्क रखा क्योंकि हर कोई ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक राजनीति पर और खबरों का इंतजार कर रहा है।