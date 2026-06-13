ईरान से शांति वार्ता की उम्मीद से ऊपर चढ़े अमेरिकी बाजार  

स्पेस-X को मिली जबरदस्त शुरुआत

स्पेस-X की शेयर बाजार में पहली दिन की शुरुआत ने सबको हैरान कर दिया। इसके शेयर अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य से करीब 20 फीसदी ऊपर उछल गए, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग 2,100 अरब डॉलर (1.9 लाख अरब रुपये) तक जा पहुंचा।

इसके साथ ही, यह रातों-रात अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। फिर भी, बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों की अस्थिरता ने कुछ निवेशकों को सतर्क रखा क्योंकि हर कोई ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक राजनीति पर और खबरों का इंतजार कर रहा है।