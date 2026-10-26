कच्चे तेल और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स से भारतीय बॉन्ड्स में तेजी

भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, जिस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में हर उतार-चढ़ाव का सीधा असर यहां होता है। हाल ही में विदेशी निवेशकों ने अगस्त से लेकर अब तक भारतीय सरकारी बॉन्ड्स से 153 अरब रुपये निकाल लिए हैं। यह 1998 के बाद से यील्ड में बढ़ोतरी का सबसे लंबा दौर रहा है।

अब सभी लोग महंगाई पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देश-विदेश दोनों जगहों पर ब्याज दरें और बढ़ेंगी। आने वाले महीनों में इस वजह से बॉन्ड मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।