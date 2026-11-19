सोना-तांबे में गिरावट आने से जापान का शेयर बाजार लुढ़का
लेखन दिनेश चंद शर्मा
गुरुवार (19 नवंबर) को जापान के शेयर बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई। निक्केई 225 और टॉपिक्स दोनों इंडेक्स नीचे आ गए। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही सोना और तांबा जैसी धातुओं के दाम गिरना।
इसके चलते JX एडवांस्ड मेटल्स और मित्सुबिशी मैटेरियल्स जैसी मेटल कंपनियों के शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। साथ ही निवेशक भी कुछ ज्यादा ही सतर्क दिखे।
एंथ्रोपिक के शेयर 83 डॉलर तय
इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक खूब चर्चा में है। कंपनी ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) उम्मीद से ऊंचे दाम पर लिस्ट होने की उम्मीद है। इसके एक शेयर की कीमत 83 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) तय की गई है।
AI को लेकर इस चर्चा और टोक्यो के अपने टेक शेयरों (एडवांस्टेस्ट और फुजिकुरा) में आई हालिया गिरावट ने सबको इस इंतजार में डाल दिया है कि अब बाजारों का अगला कदम क्या होगा?