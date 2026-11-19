इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक खूब चर्चा में है। कंपनी ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) उम्मीद से ऊंचे दाम पर लिस्ट होने की उम्मीद है। इसके एक शेयर की कीमत 83 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) तय की गई है।

AI को लेकर इस चर्चा और टोक्यो के अपने टेक शेयरों (एडवांस्टेस्ट और फुजिकुरा) में आई हालिया गिरावट ने सबको इस इंतजार में डाल दिया है कि अब बाजारों का अगला कदम क्या होगा?