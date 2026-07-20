कच्चा तेल महंगा होने से दुनियाभर में गिरे शेयर बाजार, AMP ने दी यह चेतावनी

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते महंगाई का डर एक बार फिर सिर उठा रहा है। इसी वजह से निवेशक यह अंदाजा लगा रहे हैं कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में जल्दी बढ़ोतरी कर सकता है और सितंबर में ऐसी बढ़ोतरी की संभावना अब 60 फीसदी हो गई है।

इसी बीच, सबकी नजरें बड़ी टेक कंपनियों पर टिकी हैं। अल्फाबेट, इंटेल और टेस्ला इस सप्ताह अपने तिमाही नतीजे घोषित कर रहे हैं।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि टेक सेक्टर, खासकर सेमीकंडक्टर कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे रहेंगे और उनके मुनाफे में सालाना 130 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

शेयर बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई, वहीं यूरोप और एशिया के बाजारों में ज्यादा उतार-चढ़ाव दिखा।