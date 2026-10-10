डेविड जैस्लाव ने 60.61 करोड़ डॉलर लेकर छोड़ी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी

वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेविड जैस्लाव पैरामाउंट के हालिया अधिग्रहण के बाद 60.61 करोड़ डॉलर (करीब 5,750 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम रकम लेकर कंपनी छोड़ रहे हैं। इस बड़ी रकम का ज्यादातर हिस्सा उन्हें स्टॉक ऑप्शन और शेयरों से मिला है।

हालांकि, उनके 1.49 करोड़ स्टॉक ऑप्शन बेकार हो गए। दरअसल, इनकी कीमत इतनी ज्यादा तय की गई थी कि उन्हें भुनाया नहीं जा सका।