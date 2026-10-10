डेविड जैस्लाव ने 60.61 करोड़ डॉलर लेकर छोड़ी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी

डेविड जैस्लाव ने 60.61 करोड़ डॉलर लेकर छोड़ी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी
वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेविड जैस्लाव पैरामाउंट के हालिया अधिग्रहण के बाद 60.61 करोड़ डॉलर (करीब 5,750 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम रकम लेकर कंपनी छोड़ रहे हैं। इस बड़ी रकम का ज्यादातर हिस्सा उन्हें स्टॉक ऑप्शन और शेयरों से मिला है।
हालांकि, उनके 1.49 करोड़ स्टॉक ऑप्शन बेकार हो गए। दरअसल, इनकी कीमत इतनी ज्यादा तय की गई थी कि उन्हें भुनाया नहीं जा सका।
कई अधिकारी कंपनी छोड़कर गए
कंपनी छोड़ने वाले अकेले जैस्लाव नहीं हैं। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के दूसरे बड़े अधिकारी भी कंपनी से बाहर हो गए हैं। इनमें मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) गनर वीडेनफेल्स और मुख्य राजस्व और रणनीतिकार अधिकारी ब्रूस कैंपबेल जैसे नाम शामिल हैं।
दूसरी तरफ, जेबी पेरेटे ने अब स्काईडांस कंपनी जॉइन कर ली है। वे वहां सह अध्यक्ष और मुख्य व्यवसाय अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। उन्हें स्काईडांस के टेलीविजन और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर स्ट्रीमिंग डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है।