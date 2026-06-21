डारियो अमोदेई ने OpenAI छोड़ने की वजह का किया खुलासा

प्रतिद्वंद्विता के बीच सुरक्षा पर दिया जोर

अमोदेई ने बताया कि AI की दुनिया में मुकाबला तेज हो रहा है, खासकर एंथ्रोपिक और OpenAI के बीच। इसके बावजूद, उनका मानना है कि भरोसेमंद संस्थाओं को सभी के लिए सुरक्षा के नियम तय करने चाहिए।

उन्हें लगता है कि होड़ के साथ मिलकर काम करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने दोस्त डेमिस हसाबीस का उदाहरण दिया, यह दिखाने के लिए कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी सहयोग संभव है।