अगले सप्ताह शेयर बाजार में 9 कंपनियों के IPO मचाएंगे धमाल

माणिपाल हेल्थ के IPO में 8,000 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है। साथ ही 1,275.22 करोड़ रुपये का ऑफर फोर सेल (OFS) भी शामिल है।

दूसरी तरफ, जुनिपर ग्रीन एनर्जी 1,800 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर आ रही है और यह पूरी रकम नए शेयर जारी करके जुटाई जाएगी।

इसके अलावा, MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स का IPO 290 करोड़ रुपये का होगा। SME सेगमेंट में भी कई कंपनियां IPO ला रही हैं। इंजीनियरिंग, हाइजीन और पैकेजिंग जैसे अलग-अलग सेक्टर की ये कंपनियां 24.03 करोड़ से लेकर 159.83 करोड़ रुपये तक के IPO पेश कर रही हैं।

इनमें एडवांस टेक्नोफोर्ज, प्रॉपशॉप इवेंट्स एंड एग्जिबिशन, पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग, HR हाइजीन प्रोडक्ट्स, धवल पैकेजिंग और फ्यूजन क्लासरूम एड्यूटेक जैसे नाम शामिल हैं।