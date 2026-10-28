दैनिक भास्कर फैमिली ऑफिस ने मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन कराने वाले स्टार्टअप में लगाए पैसे
दैनिक भास्कर के फैमिली ऑफिस ने वामा नाम के एक स्टार्टअप में 12.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह स्टार्टअप मंदिरों में दर्शन और ज्योतिष से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है।
इस फंडिंग राउंड में कुल 19.03 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिसमें अन्य निवेशकों ने भी अपना सहयोग दिया है।
मूल्यांकन 180 करोड़ रुपये पर पहुंचा
इस नए निवेश से वामा का मूल्यांकन बढ़कर करीब 180 करोड़ रुपये हो गया है। यह आंकड़ा उसके पिछले प्री-सीरीज A राउंड से 20 फीसदी ज्यादा है।
दैनिक भास्कर के जुड़ने से वामा को उम्मीद है कि वह हिंदी भाषी इलाकों में अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी। इससे आध्यात्मिक सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा।
अब दैनिक भास्कर के फैमिली ऑफिस की इस कंपनी में लगभग 7 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है, जबकि कंपनी के संस्थापकों के पास अब भी इसका एक बड़ा हिस्सा बरकरार है।