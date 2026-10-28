दैनिक भास्कर फैमिली ऑफिस ने मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन कराने वाले स्टार्टअप में लगाए पैसे

इस नए निवेश से वामा का मूल्यांकन बढ़कर करीब 180 करोड़ रुपये हो गया है। यह आंकड़ा उसके पिछले प्री-सीरीज A राउंड से 20 फीसदी ज्यादा है।

दैनिक भास्कर के जुड़ने से वामा को उम्मीद है कि वह हिंदी भाषी इलाकों में अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी। इससे आध्यात्मिक सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा।

अब दैनिक भास्कर के फैमिली ऑफिस की इस कंपनी में लगभग 7 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है, जबकि कंपनी के संस्थापकों के पास अब भी इसका एक बड़ा हिस्सा बरकरार है।