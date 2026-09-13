पूर्व RBI गवर्नर ने की बड़े UPI लेन-देन पर शुल्क लगाने की पैरवी

पूर्व गवर्नर ने यह भी बताया कि भले ही आधे जन धन खाते महिलाओं के नाम पर हैं, फिर भी UPI ट्रांजैक्शन में उनकी हिस्सेदारी एक चौथाई से भी कम है।

इसकी वजह अक्सर निजता को लेकर चिंताएं या डिजिटल साधनों के इस्तेमाल में आत्मविश्वास की कमी होती है। सुब्बाराव का कहना है कि असली वित्तीय समावेशन का मतलब केवल अकाउंट्स खोलना नहीं है। उन्होंने डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया, ताकि बैंक सभी तरह के कर्ज लेने वालों को अच्छी मदद दे सकें।