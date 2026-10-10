डी-मार्ट के मुनाफे में दूसरी तिमाही में हुआ 8.5 फीसदी का इजाफा

डी-मार्ट महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस तिमाही में कंपनी की कुल आय 17.73 प्रतिशत बढ़ी है।

हालांकि, इसके खर्चों में भी लगभग इतनी ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। राधाकिशन दमानी के परिवार के समर्थन से चल रहा डी-मार्ट पूरे भारत में जरूरी सामान मुहैया कराने पर लगातार ध्यान दे रहा है।