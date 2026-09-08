साइरिक्स हेल्थकेयर ने ब्लू स्टार मेडटेक का किया अधिग्रहण
बिज़नेस
कोच्चि की कंपनी साइरिक्स हेल्थकेयर ने हाल ही में ब्लू स्टार इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मेडटेक सॉल्यूशंस का कारोबार खरीद लिया है।
यह सौदा एक सितंबर को पूरा हुआ है और इस कदम से कंपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगी।
सोमरसेट इंडस कैपिटल पार्टनर्स समर्थित साइरिक्स इस अधिग्रहण से 30-40 फीसदी की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रही है।
ब्लू स्टार मेडटेक के ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
अगर, आप ब्लू स्टार मेडटेक के ग्राहक थे तो आपके लिए ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे। साइरिक्स का कहना है कि आपको पहले की तरह उन्हीं टीमों से सपोर्ट मिलता रहेगा।
इस अधिग्रहण से साइरिक्स को ब्लू स्टार के अनुभव और उनके बनाए नेटवर्क का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही, इससे हेल्थकेयर टेक सेक्टर में कंपनी के संबंध और मजबूत होंगे।