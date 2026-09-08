साइरिक्स हेल्थकेयर ने ब्लू स्टार मेडटेक का किया अधिग्रहण

कोच्चि की कंपनी साइरिक्स हेल्थकेयर ने हाल ही में ब्लू स्टार इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मेडटेक सॉल्यूशंस का कारोबार खरीद लिया है।

यह सौदा एक सितंबर को पूरा हुआ है और इस कदम से कंपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगी।

सोमरसेट इंडस कैपिटल पार्टनर्स समर्थित साइरिक्स इस अधिग्रहण से 30-40 फीसदी की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रही है।