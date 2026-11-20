जेपी मॉर्गन के वेंडर्स पर साइबर हमला

जेपी मॉर्गन के वेंडर्स पर साइबर हमला, ग्राहकों का डाटा चोरी होने की आशंका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 am Nov 20, 202609:24 am

क्या है खबर?

अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में शामिल जेपी मॉर्गन चेस ने बताया है कि उसकी सेवाएं देने वाली कुछ बाहरी कंपनियों पर साइबर हमला हुआ है। इस हमले में हैकर्स इन कंपनियों के पास मौजूद कुछ जानकारी चुराने में कामयाब रहे। इसमें बैंक के कुछ ग्राहकों के नाम और ईमेल एड्रेस भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बैंक ने साफ किया है कि इस घटना से उसकी सेवाओं और रोजमर्रा के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है।