दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर साइबर हमला

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर साइबर हमला, 300 अरब रुपये की संपत्ति फ्रीज

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:49 am Oct 30, 202608:49 am

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में शामिल बाइनेंस साइबर हमले का शिकार हुआ है। सुरक्षा में सेंध लगने की आशंका के बाद कंपनी ने सभी तरह के पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। बाइनेंस के मुताबिक, करीब 3 अरब डॉलर (लगभग 300 अरब रुपये) की डिजिटल संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। इसका असर क्रिप्टो बाजार पर भी पड़ा है और बिटकॉइन समेत कई डिजिटल करेंसी की कीमतों में गिरावट आई है।